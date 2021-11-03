بن يحي: “قدمنا أقصى ما لدينا في الداربي وحققنا الأهم”

أبدى لاعب مولودية الجزائر، شكيب بن يحي، سعادته بالفوز الذي حققه رفقة فريقه في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد، مؤكدا بأن القادم سيكون أفضل.

وصرح بن يحي، لتلفزيون “النهار” عقب هذه المباراة: “قدمنا اقصى ما لدينا في هذا الداربي العاصمي، ونجحنا في تحقيق الأهم”.

كما أضاف: “إلى حد الآن لم نحقق شيء، علينا مواصلة التركيز، وتقديم أفضل ما لدينا في قادم المباريات”.

وتابع شكيب بن يحي: “بدأنا في ايجاد الانسجام فيما بيننا نحن اللاعبون تدريجيا، وسنواصل تسيير مباراة بمباراة”