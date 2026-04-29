بن يحي: “قدمنا مباراة ممتازة ضد أقبو ونشكر اللاعبين على مجهوداتهم”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، الفوز الذي حققه فريقه أمس الثلاثاء، في المباراة المتأخرة ضد أولمبيك أقبو، مرجعا الفضل في هذا الفوز لمجهودات لاعبيه.

وصرّح المدرب بن يحي، عقب الفوز المحقق ضد أولمبيك أقبو: “فريق أولمبيك أقبو، قدم مباراة جد محترمة”.

كما أضاف: “قدمنا مباراة ممتازة جدا، بفضل قوة تركيز لاعبينا، والدعم الكبير التي حظينا به من جماهيرنا”.

وتابع خالد بن يحي: “الفضل في هذا الفوز، يعود بالدرجة الأولى للمجهودات البدنية، والذهنية الكبيرة التي قام بها لاعبونا، وهم مشكورون على ذلك”.