بن يحي: “قدمنا مباراة ممتازة لكن افتقدنا الفعالية”

أثنى مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، على آداء لاعبيه في المباراة التي دمعتهم أمس الأربعاء، ضد وفاق سطيف، رغم هزيمتهم بهدف دون رد.

وصرح مدرب المولودية، خالد بن يحي، عقب هذه المباراة: “قدمنا مباراة ممتازة من كل النواحي”.

كما أضاف: “فريقنا تلقى هدف في وقت غير مناسب، وبعدها تمكنا من خلق عدة فرص تهديف، لكن كانت تنقصنا الفعالية”.

وتابع مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي: “بالنسبة لي لاعبينا قدموا مباراة جد محترمة من ناحية الآداء”.