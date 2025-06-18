بن يحي: “لاعبينا قدموا آداء جد محترم ضد أولمبي الشلف”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، رضاه عن مردود لاعبيه، في مباراتهم ضد أولمبلي الشلف، رغم اكتفائهم بالتعادل السلبي.

وصرح المدرب بن يحي، عقب هذه المباراة: “خضنا مباراة معقدة ضد أولمبي الشلف، لكن لاعبينا قدموا آداء جد محترم تكتيكيا”.

كما أضاف: “كانت لنا بعض الفرص الهجومية، التي كنا قادرين من خلالها على حسم المباراة لصالحنا”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سييستقبل فريق نجم مقرة، في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الموسم الجاري.