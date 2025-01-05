بن يحي يكشف تشكيلة العميد في مواجهة الهلال السوداني

كشف مدرب مولودية الجزائري، خالد بن يحي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اليوم الأحد، مباراتهم أمام مضيفهم الهلال السوداني، لحساب رابطة أبطال افريقيا.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب بن يحي، لبداية هذه المباراة.

وسيكون رمضان، في حراسة مرمى العميد، إلى جانب عبد اللاوي، بن خماسة، بايازيد، مزياني، حميدي، غزالة، حلايمية، ثابتي، مسوسة، وبوراس.