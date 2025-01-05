بن يحي يكشف تشكيلة العميد في مواجهة الهلال السوداني
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب مولودية الجزائري، خالد بن يحي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اليوم الأحد، مباراتهم أمام مضيفهم الهلال السوداني، لحساب رابطة أبطال افريقيا.
ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب بن يحي، لبداية هذه المباراة.
وسيكون رمضان، في حراسة مرمى العميد، إلى جانب عبد اللاوي، بن خماسة، بايازيد، مزياني، حميدي، غزالة، حلايمية، ثابتي، مسوسة، وبوراس.
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🔜 | 𝑨𝒍 𝑯𝒊𝒍𝒂𝒍 🇸🇩 ✘ 𝑴𝑶𝑼𝑳𝑶𝑼𝑫𝑰𝑨 🇩🇿🔥#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 |#𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳
#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/Mb316Pimn3
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) January 5, 2025
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