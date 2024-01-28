بن يحيى يلتحق بصفوف نصر حسين داي

التحق اللاعب زكرياء بن يحيى، اليوم الأحد، بفريق نصر حسين داي قادما من نادي غالي معسكر.

وانضم بن يحيى إلى الفريق العاصمي في ثاني صفقة هذا الموسم بعد ترسيم التحاق جرار القادم من إتحاد واد سوف.

وسبق لزكرياء بن يحي أن حمل قميص أبناء الملاحة لمناسبات عديدة و هو الذي ترعرع في الفئات الشبانية لرائد القبة.

للإشارة النصرية انهزمت اليوم أمام العبادلة متذيل الترتيب من بطولة قسم الوطني الهواة، بنتيجة هدفين مقابل هدف بملعب 20 أوت بالعناصر.

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