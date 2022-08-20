بن يحي ينظم إلى الصقور السعودي
أعلن نادي الصقور السعودي عن انتداب الدولي الجزائري السابق محمد بن يحي في فترة الانتقالات الصيفية. لينظم إلى قائمة اللاعبين الجزائريين المنتدبين.
وقالت إدارة الفريق السعودي ان بن يحي سيقود دفاع الفريق الأول للصقور على امل تحقيق نتائج مميّزة الموسم المقبل.
كما نشرت إدارة النادي صورة المدافع السابق لإتحاد العاصمة وعدد من الأندية برفقة رئيس مجلس الإدارة بتبوك الدكتور عبد الله البوق
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فيفا لاجيري 🇩🇿
مرحباً بابن سوسطارة السابق
الدولي الجزائري محمد بن يحيى يرتدي شعار صقور الشمال 🖤🧡
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Vive l’Algérie
Bienvenue à l’ex joueur de Sostara et l’ex international algérien Mohamed Benyahia sous le maillot
des faucons du Nord pic.twitter.com/SQHJbpROFN
— نادي الصقور الرياضي (@suqoor_club) August 20, 2022
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