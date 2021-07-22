بن يخلف: “الجزائر لديها ثوابت مع القضية الفلسطينية ونحن ضد التطبيع”

كشف مدرب المنتخب الوطني للجيدو عمار بن يخلف سبب إنسحاب المصارع الجزائري فتحي نورين من الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بمدينة طوكبو اليابانية.

وعلن المصارع الجزائري فتحي نورين عن إنسحابه رسميا من منافسة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها حاليا مدينة طوكيو اليابانية، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مصارع صهيوني في الجولة الثانية من المنافسة.

وقال عمار بن يخلف في تصريح تلفزيون النهار اليوم الخميس عن إنسحاب فتحي نورين:

“الحظ لم يساعفنا في القرعة، اين أوقعت المصارع فتحي نورين في موا جهة المصارع الصهيوني في الدور الثاني، وهذا ما دفعنا لإتخاذ قرار الإنسحاب”.

“الحمد لله الجزائر، والجزائريين بصفة عامة لديهم توابث إتجاه القضية الفلسطينية، ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، الحمد لله قرارنا صائب، وإن شاء الله يعوض لنا ما خير”.

“هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها فتحي نورين لهذا الموقف، حيث سبق له وأن إنسحب من البطولة العالمية”.