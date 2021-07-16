بن يخلف: ” ضيعت شهادة الدكتوراه بسبب الجيدو.. وسئمت من الوعود الكاذبة”

أكد مدرب المنتخب الوطني للجيدو عمار بن يخلف أنه سيعتزل عالم الرياضة بعد نهاية الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو اليابانية الشهر الجواري، وذلك بسبب الوعود الكاذبة التي تلقاها من المسؤولين.

وإنتقد مدرب المنتخب الوطني للجيدو تسيير اللجنة الأولمبية في عهد الرئيس الجديد حماد عبد الرحمان في تصريح لتلفزيون النهار قائلا:

“بعد الألعاب الأولمبية بن يخلف عمار سيعتزل الرياضة، لأنني تعبت، وفي كل مرة أتكلم لوحدي، وسأبقى اتكلم لأنني اقول أشياء منطقية، الحمد لله اليوم 48 ولاية يحبون بن يخلف وأنا إبن عائلة بشهادة الجميع”.

“أشعر براحة نفسية بإعتزال الرياضة، لأنني لم أجد أي دعم، سوى الأشخاص الذين يبحثون عن تحطيمك سواء من الوزارة أو الإتحادية أو اللجنة الأولمبية، الحمد لله أملم شهادة ماستر 2، وكنت عى وشك إجتياز شهادة الدكتراه لكنني ضيعتها بسبب تواجدي في منافسة رياضية بجورجيا، ، وتلقيت العديد الوعود الكاذبة من أجل الدعم والمساعدة لكنني لم أجد أي شيء”.

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