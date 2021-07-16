بن يخلف: ” لم يتغير شيء في اللجنة الأولمبية مع حماد عبد الرحمان”

إنتقد مدرب المنتخب الوطني للجيدو “عمار بن يخلف“تسيير اللجنة الأولمبية الجزائرية في عهد الرئيس الجديد حماد عبد الرحمان، مؤكدا أنه لم يتغير أي شيء مقارنة بعهد مصطفى بيراف.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني للجيدو لوسائل الإعلام قبل سفرية الرياضيين إلى طوكيو لل مشاركة في الألعاب الأولمبية قائلا:

“لم يتغير أي شيء في اللجنة الأولمبية، بالرغم من تعيين الرئيس الجديد حماد عبد الرحمان، لأن هذا الأخير كان مع الرئيس السابق للكوا مصطفى بيراف، “كان شوشو تاعو””.