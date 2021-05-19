بن يخلف يشتكي من إقصائه من قائمة الإنتخابات التشريعية

إشتكى البطل الأولمبي في رياضة الجيدو عمار بن يخلف عقب إقصائه من قائمة الترشح للإنتخابات التشريعية المزمع إجرائها يوم 12 جوان المقبل.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني للجيدو عمار بن يخلف عن إقصائه من الإنتخابات التشريعية في مقطع فيديو قائلا:

“مدرب المنتخب الوطني للجيدو المتواجد حاليا في السنغال لتمثيل الجزائر في البطولة الإفريقية، وأنا مترشح حر في قائمة حرة المسماة “لمة”.

وأضاف ” تم إقصائنا في اللحظات الأخيرة تدون التواصل مع أي عضو من القائمة، وهو ما يدفعي للتساؤل حول سر هذا الإقصاء.

وقال ذات المتحدث “أوجه رسالة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي لإعادة النظر في قائمة لمة وسبب هذا الإقصاء بما أننا إحترمنا جميع القوانين”.