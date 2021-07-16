الرياضة بن يخلف يعلن اعتزاله :”حنا ماشي فريق كرة القدم.. الكوا ما كان والو يبانو غير في التلفزيون “ بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2021 - 16:27 تحديث في 16 جويلية 2021 - 17:05 بن يخلف شارك غرِّد 387 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961274 اقرأ أيضا "بلماضي" يصنع الحدث بشواطئ مستغانم الرياضة 09 جويلية سعدي يتجه للعودة إلى الليغ2 الفرنسية من بوابة باستيا الرياضة 06 جويلية لجنة الإنضباط تُعاقب مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الرياضة 26 جوان بن شبلة يحظى بتكريم والي ولاية بومرداس يحي يحياتن الرياضة 04 جويلية