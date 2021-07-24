بن يخلف يفند خبر طرده رفقة فتحي نورين من القرية الأولمبية

فند مدرب المنتخب الوطني للجيدو عمار بن يخلف خبر طرده من القرية الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو على خلفية إنسحاب المصارع الجزائري فتحي نورين من الألعاب الأولمبية بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مصارع صهيوني.

ونشر عبد الرحمان يخلف مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يظهر فيه رفقة المصارع فتحي نورين من مطعم القرية الأولمبية، أين أكد انه لا يزال متواجدا بطوكيو وأنه لا يزال يملك بطاقة الإعتماد من طرف اللجنة الأولمبية وأن كل ما قيل بخصوص هذه القضية مجرد أكاذيب.

وقال : ” انا هنا متواجد بمطعم القرية الأولمبية، من أين وصلتكم هذه الأخبار الحصرية الكاذبة، الله يهديكم تحيا الجزائر وتحيا فلسطين”