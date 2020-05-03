بن يدر: “بدأت كرة القدم في الشارع رفقة محرز”

الرياضة
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بن يدر: “بدأت كرة القدم في الشارع رفقة محرز”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى نجم نادي موناكو الفرنسي، وسام بن يدر، على الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كاشفا في ذات الوقت العلاقة التي تربطهما.

وأوضح وسام بن يدر، في تصريحات خص بها صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه يعرف محرز، منذ أيام الطفولة، بحكم أنهما ينحدران من نفس الحي بفرنسا “سرسال”.

وأضاف نجم نادي موناكو، أنه بدأ ممارسة كرة القدم، إلى جانب قائد الخضر، في الشارع، من خلال مشاركتهما في الدورات الكروية بين الأحياء.

وأثنى وسام بن يدر، على موهبة صديق طفولته رياض محرز، مبديا في ذات الوقت فخره بالمستوى الذي بلغاه حاليا، بعد كل تلك السنوات.


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