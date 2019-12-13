“بن يدر” سعيد باستنفاذ “سليماني” لعقوبته

تحدث النجم الدولي الفرنسي لفريق موناكو “وسام بن يدر” عن استنفاذ “إسلام سليماني” لعقوبته المقدرة بمباراتين وعودته في مباراة “أنجي” المقررة غدا.

وقال “بن يدر” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة.

“أنا سعيد بعودة إسلام سليماني للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع بعد استنفاذ عقوبته، هو لاعب مهم للفريق وساعدنا كثيرا منذ بداية الموسم”.

وأضاف “بن يدر”:”سليماني كان مُحبطا بعض الشيئ بعد معاقبته بمباراتين، أظن انه حفظ الدرس وسيُقدم كل ماعنده لمساعدة الفريق مستقبلا”.

“لدينا تكامل جيد، كثيرا ماأحاول البحث عنه والعكس صحيح لخلق فراغات في دفاع المنافس، سليماني قادر على تقديم التمريرة الآخيرة وكذا التسجيل أيضا”.