بن يدر يواجه تهمة الإغتصاب في فرنسا

يواجه الدولي الفرنسي ذو الأصول التونسية، وسام بن يدر، لاعب نادي موناكو الفرنسي، تهمة محاولة الإغتصاب والتعدي الجنسي.

وحسب صحيفة “nice matin” الفرنسية، اتهمت فتاتان تبلغان من العمر 19، و20 عاما، وسام بن يدر، وشقيقه، بمحاولة الإغتصاب، بمنطقة “كوت دازور”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن القضاء الفرنسي، تحرك في هذه القضية، ليضع بن يدر، تحت الرقابة القضائية، مع مطالبته بدفع غرامة مالية بقيمة 900 ألف أورو.

وتأتي هذه الحادثة، قبل ساعات قليلة عن مباشرة وسام بن يدر (32 عاما) موسمه الجديد في الليغ1 الفرنسية، مع ناديه موناكو، أين سيواجهون كليرمون