بن يطو:”أولويتي هي البقاء في قطر”

أكد مهاجم المنتخب الوطني، محمد بن يطو، أنه يستهدف البقاء في دوري نجوم اكسبو القطري، بعد إنتهاء تجربته مع نادي الوكرة.

وصرح بن يطو، اليوم الإثنين، لـ”قنوات الكأس”على هامش حفل التكريم الذي حظي به من طرف إدارة ناديه السابق الوكرة:”أنهيت موسمي مع الوكرة، والأولوية هي الإستمرار في قطر”.

وأضاف بن يطو:”سأقوم بدراسة كافة العروض التي وصلتني رفقة وكيل أعمالي، وسنختار العرض الأفضل الذي يلبي طموحاتي”.

وختم بن يطو حديثه:”بالنظر لحصيلتي التهديفية هذا الموسم (16 هدف + تمريرة حاسمة) التي تعد الأفضل لي طيلة الخمس مواسم الأخيرة لي مع الوكرة، والتتويج بكأس قطر، كنت أنتظر أن أجدد عقدي لموسم آخر على الأقل، لكنني كنت متوقعا أن كل السيناريوهات ممكن أن تحدث، وقرار إدارة الوكرة كان الأصح لمصلحة النادي ولمصلحتي”.