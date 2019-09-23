عاجل

بن يطو: “أريد أن أكون هدّاف الدوري القطري”

الرياضة
  • -
  • 0
بن يطو: “أريد أن أكون هدّاف الدوري القطري”
بقلم أمير بهلول

كشف “محمد بن يطو” لاعب “الوكرة” القطري أنه يطمح ليكون هداف الدوري القطري وأن يزيد “بونجاح” من عرش الهدافين.

وقال “بن يطو” في حوار أجراه مع صحيفة “استاد الدوحة”: “كنت من متابعي هذا الدوري، فلدي العديد من الأصدقاء هنا أولهم بغداد بونجاح”.

وأضاف: “المهاجمون دائما بينهم منافسة وكل واحد منهم يريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وفي ظل تواجد لاعبين كبار أبرزهم بونجاح ستكون المنافسة مثيرة”.

وتابع: “طموحي الشخصي أن أكون هداف البطولة، ولكن الأهم أن أقدم الأفضل لفريقي، وأن تكون أهدافي مهمة للفريق من أجل كسب أكبر عدد ممكن من النقاط”.

وختم كلامه: “طموحنا أكبر من تحقيق البقاء في دوري نجوم قطر، نريد أن نقدم أفضل مستوياتنا وفي نهاية الموسم سنرى المركز الذي سنتحصل عليه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703412

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com