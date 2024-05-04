بن يطو أساسيا رفقة الوكرة في نهائي كأس قطر

يخوض الدولي الجزائري محمد بن يطو، اليوم السبت، رفقة ناديه الوكرة، نهائي كأس قطر، في مواجهة فريق الريان.

وكشفت إدارة نادي الوكرة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمّت اسم بن يطو.

ويسعى الدولي الجزائري، لقيادة ناديه الوكرة، لتحقيق الفوز في المباراة، والتتويج بلقب كأس قطر، لأول مرة في طبعتها الجديدة.

يذكر أن النهائي الذي سيجمع محمد بن يطو وناديه الوكرة، بفريق الريان، سيُجرى بملعب “عبد الله بن خليفة” بالدوحة.