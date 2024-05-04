بن يطو أساسيا رفقة الوكرة في نهائي كأس قطر
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الدولي الجزائري محمد بن يطو، اليوم السبت، رفقة ناديه الوكرة، نهائي كأس قطر، في مواجهة فريق الريان.
وكشفت إدارة نادي الوكرة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمّت اسم بن يطو.
ويسعى الدولي الجزائري، لقيادة ناديه الوكرة، لتحقيق الفوز في المباراة، والتتويج بلقب كأس قطر، لأول مرة في طبعتها الجديدة.
يذكر أن النهائي الذي سيجمع محمد بن يطو وناديه الوكرة، بفريق الريان، سيُجرى بملعب “عبد الله بن خليفة” بالدوحة.
📋 قائمة البداية لـ #الوكرة
النهائي | #كأس_قطر2024 🏆 pic.twitter.com/Jun1adT62N
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) May 4, 2024
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