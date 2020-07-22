بن يطو: “أنتظر فرصتي من بلماضي رغم المنافسة المحتدمة بين بونجاح وسليماني”

أبدى الهداف الجزائري، محمد بن يطو، لاعب الوكرة القطري، أمله في الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني، خاصة وأنه متأكد من متابعة جمال بلماضي له.

وصرح بن يطو، في حوار لموقع “العربي”: “تركت بصمتي مع جميع الأندية الجزائرية، وكنت من أفضل هدافي الشباب السعودي، قبل أن أساعد فريقي في الامارات على تفادي النزول”.

وأضاف: “أنا متأكد من متابعة بلماضي لي، وطالما أنني أعمل بجد، وأسجل الأهداف، أتمنى أن أكون متواجد في المعسكرات التحضيرية المقبلة”.

وتابع محمد بن يطو: “المنتخب الوطني يملك مهاجمين مميزين، وهناك منافسة محتدمة بين بونجاح، وسليماني، غير أن ثقتي في نفسي كبيرة”.