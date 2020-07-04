بن يطو: “اشتقنا للمباريات واستئناف الدوري يشعرني بالحماس”

الرياضة
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بن يطو: “اشتقنا للمباريات واستئناف الدوري يشعرني بالحماس”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري، محمد بن يطو، لاعب نادي الوكرة القطري، عن تحمسه باستئناف المنافسة في قطر، بعد انقطاع طويل بسبب كورونا، جعله يشتاق لحماس المباريات.

وصرح بن يطو في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لناديه: “مع قرار استئناف النشاط الرياضي، نشعر بحماس كبير في التدريبات”.

وأضاف: “اشتقنا للتدريبات، المباريات، وللأجواء الحماسية مع كرة القدم، أتمنى أن تنتهي كل الآثار السلبية التي أحدثها هذا الفيروس في أقرب وقت”.

وتابع محمد بن يطو: “أتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها، سواء في ملاعب كرة القدم، أو في الحياة بشكل عام”.


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