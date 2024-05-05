بن يطو: “حققنا تتويج مستحق بعد سنوات من العمل والتضحية”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن الدولي الجزائري، محمد بن يطو، مهاجم نادي الوكرة، تتويجهم هذا الموسم بلقب كأس قطر، بعد سنوات من العمل، والتضحية.
وصرح بن يطو، لموقع “win win”: “حققنا تتويج مستحق بلقب الكأس، بعد خوضنا نصف نهائي كبير”.
كما أضاف: “الجميع رشح فريق الريان، على الورق للتويج بالكأس، لكننا دخلنا النهائي بعقلية الفوز، مع احترام المنافس، والحمد لله حققنا التتويج”.
وتابع محمد بن يطو: “كنا بحاجة كبييرة لمثل هذا التتويج الذي تحقق بعد سنوات من العمل، والتضحية، من طرف الجميع بما فيهم أنصار الوكرة”.
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