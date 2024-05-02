بن يطو: “سعداء ببلوغ نهائي كأس قطر ونسعى للتتويج باللقب”

أبدى الدولي الجزائري، محمد بن يطو، مهاجم نادي الوكرة، سعادته الكبيرة ببلوغهم نهائي كأس قطر، مؤكدا سعيهم لحصد اللقب.

ونقل موقع دوري نجوم قطر، تصريح بن يطو، أين قال: “بلوغ نهائي كأس قطر أسعدنا كثيرا كلاعبين، إدارة، وجمهور”.

كما أضاف: “هذا التأهل تتويج لسنوات من الجهد، وباقي 90 دقيقة، نتمنى أن يحالفنا فيها التوفيق أمام فريق كبير بحجم الريان، الذي يملك لاعبين مميزين”.

وختم محمد بن يطو، بتوجيه رسالة لجماهير ناديه الوكرة، متمنيا دعمهم ومساندتهم في النهائي، مؤكدا أنهم كلمة السرّ لتحقيق الانتصار.

يذكر أن محمد بن يطو، وناديه الوكرة، سيواجهون، فريق الريان، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس قطر 2024.