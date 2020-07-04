بن يطو: “سعيد بتواجدي رفقة 3 جزائريين ضمن هدافي الدوري”

كشف محمد بن يطو، لاعب نادي الوكرة القطري، سعادته بمجاورة 3 جزائريين، ضمن قائمة هدافي الدوري القطري لحد الآن لهذا الموسم.

وصرح بن يطو، في حوار للموقع الرسمي لناديه الوكرة: “لا أنكر سعادتي بتواجدي ضمن قائمة هدافي بطولة الدوري، إلى حد الآن”.

وأضاف: “سعيد أيضا لوجود ثلاثة جزائريين آخرين في هذه القائمة، وهم بونجاح، لاعب السد، براهيمي، لاعب الريان، وسفيان هني، لاعب الغرافة”.

وتابع بخصوص لقب هداف البطولة: “أؤكد أن هذا الأمر لا يعنيني كثيرا، لأن النتائج التي يحققها الفريق أهم بكثير من نجاحات شخصية”.

وختم محمد بن يطو: “المهم أن يحقق فريقي الإنتصارات، دون أي اعتبارات شخصية، لكن في النهاية لو تحقق كلاهما معا، فسأكون أكثر سعادة بالطبع”.

وختم: “المهم هو أن يحقق فريقي الانتصارات دون النظر لأي اعتبارات شخصية، ولكن في النهاية لو تحقق الإثنان معاً فسأكون أكثر سعادة بالطبع”.