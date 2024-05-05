بن يطو: “عودتي للمنتخب الوطني بيد بيتكوفيتش”

تحدث الدولي الجزائري محمد بن يطو، مهاجم نادي الوكرة القطري، عن امكانية عودته للمنتب الوطني في قادم المباريات، معتبرا بأن هذا الأمر بيد الناخب الوطني فلادمير بيتكوفيتش.

وصرح بن يطو، في هذا الخصوص، لموقع “win win”: “اعتبر دائما التواجد في المنتخب الوطني شرف بالنسبة لي”.

كما أضاف: “عودتي للمنتخب الوطني، بيد الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، وأتمنى أن أكون ضمن قائمته”.

وجاءت هذه التصريحات، من محمد بن يطو، عقب تتويجه أمس السبت، مع ناديه الوكرة، بلقب كأس قطر.