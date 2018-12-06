بن يطو: “لو تلقيت عرضا من أوروبا كنت سأنتقل مغمض العينين”

الرياضة
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بن يطو: “لو تلقيت عرضا من أوروبا كنت سأنتقل مغمض العينين”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المهاجم الجزائري محمد بن يطو، الأسباب التي دفعته لمغادرة ناديه السابق وفاق سطيف والبطولة الوطنية نحو الخليج.

وصرح بن يطو، في حوار له عبر حصة “C’est vous l’expert”: “حققت أربع ألقاب في آخر موسم لي مع وفاق سطيف، وشاركت في كأس العالم للأندية وكانت تجربة جد رائعة”.

وأضاف: “لم أتلق اتصالات من أوروبا، في تلك الفترة، لو تلقيت عرضا من أوروبا، كنت سأنتقل مغمض العينين”.

وتابع: “فضلت مغادرة البطولة الوطنية، بهدف تطوير إمكانياتي، وخوض تجربة جديدة، وكانت العرض المتاح لي أنذاك من الخليج”.

وأردف بن يطو: “في الجزائر نملك ملعبين فقط بعشب طبيعي، وباقي الملاعب بعشب اصطناعي، ومن الصعب تطوير امكانياتك أو إظهار كامل مواهبك عليها”.


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