بن يطو مرشح لجائزة خاصة في قطر

اختير الدولي الجزائري، ومهاجم نادي الوكرة القطري، محمد بن يطو، للتنافس على جائزة خاصة في دوري “إكسبو”.

ورشح الحساب الرسمي للدوري القطري، على منصة “إكس” لاعب وفاق السابق للتنافس على جائزة لاعب الجولة الـ 18، رفقة 5 لاعبين آخرين.

يتقدمهم مهاجم السد أكرم عفيف، ولاعب الدحيل مايكل أولونغا. وحارس الأهلي مروان شريف، وأحمد علاء الدين لاعب الغرافة. إلى جانب عبد الله الأحرق نجم نادي قطر.

وكان بن يطو، قد قاد ناديه الوكرة لفوز ثمين السبت الماضي. أمام المضيف نادي أم صلال، استقر على ثنائية نظيفة، سجل منها هدفا.

وبذلك رفع مهاجم الخضر، رصيده في الموسم الجاري إلى 11 هدفا، في المركز الرابع لقائمة الهدافين وعلى بعد 8 أهداف عن المتصدر أكرم عفيف، و7 عن الدولي الجزائري الآخر ياسين براهيمي، صاحب الوصافة.