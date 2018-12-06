بن يطو: “مسيرتي لن تكتمل إلا بحمل قميص الخضر”

اعتبر المهاجم الجزائري محمد بن يطو، لاعب نادي الفجيرة الإماراتي، أن مسيرته الكروية ستكون غير مكتملة، إذ لم يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح بن يطو، لحصة “C’est vous l’expert”: “لطالما حلمت باللعب للمنتخب الجزائري، ستكون مسيرتي غير مكتملة إذا لم أرتدي قميص الخضر”.

وأضاف: “ما دمت بصحة جيدة، وألعب مع فريقي، فأنا متفائل بالتواجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني يوما ما”.

وتابع: “أنا أؤمن بالعمل الجاد، وسأقدم أفضل ما لدي للتواجد رفقة المنتخب الوطني شهر جوان المقبل، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2019”.