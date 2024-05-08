بن يطو :”نجحنا في إعادة أمجاد الوكرة والمستقبل سيكون أفضل”

أبدى الدولي الجزائري محمد بن يطو سعادته الكبيرة لقيادة فريقه الوكرة للتتويج بكأس قطر خلال حفل مؤسسة دوري نجوم قطر.

وقال محمد بن يطو، في تصريح للقناة الرسمية للدوري القطري، الذي نقلته أول أمس، “عرفنا كيفية استرجاع الألقاب في فريق الوكرة، بفضل الرجال و الأنصار و التوفيق من الله بعد سنوات طويلة”.

وأضاف بن يطو “الإدارة قامت بواجبها و المناصرين الذين دعمونا، إن شاء الله لن يكون أخر تتويج، الحمد لله الجميع يستحق الفرحة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح”.

و كان القناص الجزائري قد أخبر إدارة نادي الوكرة برحيله عن النادي بعد موسم تألق فيه بشكل لافت للانتباه.