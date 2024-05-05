بن يطو: “هذا آخر موسم لي مع الوكرة ولم أتلقى أي عرض من الجزائر”

تحدث الدولي الجزائري محمد بن يطو، عن مستقبله مع ناديه الوكرة، بالنظر لانتهاء عقده مع هذا الأخير نهاية الموسم الجاري.

وصرح بن يطو، في هذا الخصوص، لقناة “الكأس” القطرية: “هذا آخر موسم لي مع الوكرة، كون عقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “لم أتلقى إلى حد الآن أي عرض من أي فريق، سواء جزائري، أو فريق آخر، الموسم لم ينتهي بعد، وكل تركيزي على المباريتات المتبقية”.

وتابع محمد بن يطو: “أنا أنتظر نهائية هذا الموسم، لمعرفة مستقبلي مع نادي الوكرة، كون القرار الأخير بيد إدارة النادي”.