بن يطو يتصدر قائمة هدافي ناديه الوكرة

سجل الدولي الجزائري محمد بن يطو، مهاجم نادي الوكرة، بداية موسم موفقة، مع ناديه في الدوري القطري.

وكشفت الموقع الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، عن تصدر بن يطو، قائمة هدافي ناديه الوكرة، برصيد 6 أهداف، بعد مرور ثمانية جولات من البطولة.

كما ينفرد الماهجم الدولي الجزائري في صدار ترتيب فريقه، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، ويتعلق الأمر بزميله أيوب عسال.

يذكر أن محمد بن يطو، يحتل رفقة ناديه الوكرة، المركز الثالث في ترتيب الدوري القطري، برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي السد.