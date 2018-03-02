بن يطو يدخل تاريخ نادي الشباب السعودي

سجل المهاجم الجزائري محمد بن يطو، إسمه ضمن قائمة أحسن هدافي فريقه الشباب السعودي، باحتلاله المركز الثاني برصيد 22 هدف.

وبلغ محمد بن يطو، هذه الحصيلة من الأهداف في ثالث موسم له مع نادي الشباب، الذي انضم إليه صيف 2016 قادما من وفاق سطيف.

حيث سجل المهاجم الجزائري، ستة أهداف في أول موسم له في الدوري السعودي، قبل أن يضيف 10 أهداف في موسمه الثاني.

أما خلال الموسم الجاري، فتمكن اللاعب السابق للوفاق من توقيع ستة أهداف، لتكون بذلك الحصيلة الإجمالية لحد الآن 22 هدفا.

وبهذا العدد من الأهداف يحتل بن يطو، وصافة هدافي نادي الشباب في الدوري السعودي، بعد أسطورة الفريق، ناصر الشمراني، صاحب الـ76 هدفا.