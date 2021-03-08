بن يطو يساهم بتمريرة حاسمة في فوز الوكرة

ساهم المهاجم الجزائري، محمد بن يطو في الفوز الذي حققه ناديه الوكرة، أمس الأحد، على حساب السيلية، ضمن الدوري القطري.

وشارك بن يطو، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الوكرة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالسيلية، ضمن الجولة الـ18 من الدوري القطري.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ71 من عمر هذا اللقاء، أين تلاعب بدفاع السيلية، قبل أن يمنح تمريرة هدف الفوز لزميله عبد الرحمان مصطفى.

وبهذا تمكن محمد بن يطو، وناديه الوكرة، من رفع رصيدهم إلى 18 نقطة، يحتل بها المركز التاسع في ترتيب الدوري القطري.