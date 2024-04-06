بن يطو يصل إلى هدفه الـ 50 في قطر

نجح المهاجم الجزائري، وهداف نادي الوكرة القطري، محمد بن يطو، في الوصول إلى هدفه رقم 50 في دوري نجوم قطر.

وسجّل لاعب وفاق سطيف السابق، أمس الجمعة. ثنائية في هزيمة ناديه بنتيجة 2-4 على يد الضيف العربي، في الجولة 20 من دوري “إكسبو”، ليصل بذلك إلى هدفه الـ 50 في قطر.

وحسب مؤشر “سوفاسكور” فإن بن يطو، سجل هذا الموسم 15 هدفا. مقابل 9 موسم 2022-2023، ومثلها في الموسم الذي سبقه مقابل 6 أهداف موسم 2020-2021. بينما وصلت حصيلته إلى 11 هدفا في أول مواسمه في قطر 2019-2020.