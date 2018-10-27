بن يطو يصنع الحدث في الإمارات ويُجبر بلماضي على مراقبته

يصنع النجم الجزائري محمد بن يطو الحدث في الدوري الإماراتي منذ بداية الموسم بعد تصدره قائمة الهدافين ب 7 أهداف كاملة.

ورغم أنه ينشط في فريق متواضع هو الفجيرة إلا أن إبن المحمدية عرف كيف يخطف الأنظار بفضل أهدافه آخرها المُسجل أمس ضد دبا الفجيرة.

ولم يمر تألق اللاعب السابق لوفاق سطيف مرور الكرام على الصحافة الإماراتية التي أشادت به كثيرا وأكدت أنه من بين أفضل الصفقات هذا الموسم في الإمارات.

وسيكون الناخب الوطني جمال بلماضي أمام حتمية مراقبة بن يطو ولما لا إستدعائه لتربص الخضر القادم خاصة في ظل تراجع مستوى سليماني.