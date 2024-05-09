بن يطو يضرب موعدا لمواطنه بونجاح في ربع نهائي كأس قطر
بقلم عزبز طالبي
قاد الدولي الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز أمام معيذر بركلات الترجيح.
وسجل بن يطو ثنائية في مرمى معيذر، ليؤكد علو كعبه، و إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.
وسيواجه بن يطو مواطنه الدولي الجزائري بغداد بونجاح في ربع النهائي، في لقاء ناري لا يقبل القسمة على إثنين.
شوف الهدف |
الوكرة يتقدم 2-1 معيذر عن طريق بن يطو في الدقيقة 80#الوكرة_معيذر#كأس_الأمير 2024 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/K3jgCmNwWf
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 9, 2024
شوف الهدف |
الوكرة يتقدم 3-2 معيذر عن طريق بن يطو من ركلة جزاء في الدقيقة 98#الوكرة_معيذر#كأس_الأمير 2024 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Untstvapmh
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 9, 2024
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