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الرياضة

بن يطو يضرب موعدا لمواطنه بونجاح في ربع نهائي كأس قطر

بقلم عزبز طالبي
بن يطو يضرب موعدا لمواطنه بونجاح في ربع نهائي كأس قطر
بن يطو
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قاد الدولي الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز أمام معيذر بركلات الترجيح.

وسجل بن يطو ثنائية في مرمى معيذر، ليؤكد علو كعبه، و إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وسيواجه بن يطو مواطنه الدولي الجزائري بغداد بونجاح في ربع النهائي، في لقاء ناري لا يقبل القسمة على إثنين.

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