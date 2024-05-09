بن يطو يضرب موعدا لمواطنه بونجاح في ربع نهائي كأس قطر

قاد الدولي الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز أمام معيذر بركلات الترجيح.

وسجل بن يطو ثنائية في مرمى معيذر، ليؤكد علو كعبه، و إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وسيواجه بن يطو مواطنه الدولي الجزائري بغداد بونجاح في ربع النهائي، في لقاء ناري لا يقبل القسمة على إثنين.