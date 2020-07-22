بن يطو يفاضل بين محرز وصلاح

اعتبر المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، أن الفصل في هوية اللاعب الأفضل بين مواطنه رياض محرز، والمصري محمد صلاح، أمر جد صعبة، لكن الأكيد أنهما يشرفان العالم العربي.

وصرح بن يطو، لموقع “العربي”: “الفصل في هوية اللاعب الأفضل بين محرز، وصلاح، سؤال يعجز حتى أكبر المحليلين الفصل فيه”.

وأوضح: “هما يختلفان في طريقة اللاعب، وكل منهما يقدم كرة جميلة ومردود رائع، كما أصبحا ينافسان أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع مهاجم نادي الوكرة: “بينما نرى محرز يعتمد على المهارة والمراوغة، يركز محمد صلاح على السرعة وتسجيل الأهداف”.

وختم محمد بن يطو: “الأكيد أن جميع العرب فخورون بهما، لأنهما يتألقان في أفضل دوري في العالم، ويشرفان العالم العربي”.