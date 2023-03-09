بن يطو يقصى رفقة الوكرة من منافسة كأس الأمير

أقصي المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، أمس الأربعاء، رفقة ناديه الوكرة، من الدور الـ16 لمنافسة كأس الأمير، أمام فريق الشحانية.

وشارك بن يطو أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الوكرة، في المباراة التي انتهت في وقتها الرسمي بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

كما احتكم الفريقان لضربات الترجيح، التي عاد فيها الحظ لنادي الشحانية الذي سجل ثلاثة تسديدات كاملة، مقابل تسديدة واحدة ناجحة للوكرة، من امضاء بن يطو.

وبهذه النتيجة، أقصي محمد بن يطو، وناديه الوكرة، على يد الشحانية، من الدور الـ16 لمنافسة كأس الأمير.