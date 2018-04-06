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بن يطو يكشف طريقة مغادرته الشباب السعودي !

الرياضة
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بن يطو يكشف طريقة مغادرته الشباب السعودي !
بقلم أمير بهلول

أكد الجزائري “محمد بن يطو” أنه تنازل عن رواتب 3 أشهر من أجل فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي رغم أنه لديه الحق في الحصول على الرواتب.

وعند نزوله ضيفا على قناة “العربية” صرح بن يطو قائلا: “نعم فسخت عقدي مع الشباب بعد التوقيع على مخالصة مالية”.

وأضاف:”رغم أن الفيفا أصدرت حكمها لصالحي إلا أني أقدر ظروف النادي ولا أخذ أموال لم ألعب أو أعمل من أجلها”.

وتابع: “آخر تدريب كان في شهر مارس ومن حقي الحصول على راتبي إلى غاية شهر جوان”.

وأردف: “فضلت عدم حصولي على رواتب آخر 3 أشهر مع منح الفريق بعض الوقت لتسديد الرواتب التي أدين بها”.

وختم كلامه: “أقدر جيدا ظروف النادي فكان الفريق بمثابة عائلتي بغض النظر عن الأشخاص”.

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