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بن يطو ينضم رسميا لنادي الفجيرة الإماراتي

الرياضة
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بن يطو ينضم رسميا لنادي الفجيرة الإماراتي
بقلم كريم.تيغرمت

انضم المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، لنادي الفجيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حرّ، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق الشباب السعودي.

وأعلن نادي الفجيرة الإماراتي، اليوم الإثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تعاقده رسميا مع المهاجم محمد بن يطو.

حيث نشرت إدارة الفجيرة، صورة لمهاجمها الجديد بقميص النادي، وأرفقتها بتغريدة، “الذئب الجزائري محمد بن يطو، ينضم لنادي الفجيرة.. أهلا بك في معقل الذئاب”.

وقدم بن يطو، موسما مميزا مع فريقه السابق الشباب السعودي، إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي، حرمته من الإحتفاظ بخدمات اللاعب.

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