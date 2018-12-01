بن يطو يوقع هدفه التاسع ويكتفي بالتعادل أمام الظفرة

سجل المهاجم الجزائري، محمد بن يطو، تاسع هدف له هذا الموسم، خلال المباراة التي جمعت فريقه الفجيرة، بنادي الظفرة، لحساب الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي.

وتمكن محمد بن يطو، من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـ91، من عمر المباراة، قبل أن يتمكن الظفرة من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ96.

وصرح بن يطو عقب هذا اللقاء: “لا أدري مالذي حدث بالضبط، ربما فقدنا تركيزنا، أنت لاتفوز عندما تسجل هدفا، بل عندما يصفر الحكم نهاية اللقاء”.

وأضاف: “كرة القدم تحتم عليك التركيز حتى الدقيقة لاأخيرة، قدمنا مباراة لا يستهان بها، سيطرنا وخلقنا فرصا عديدة، ولكننا لم نسجل”.

يذكر أن محمد بن يطو، سجل لحد الآن ثمانية أهداف، في دوري الخليج، خلال تسعة مباريات شارك فيها أساسيا رفقة فريقه الفجيرة.