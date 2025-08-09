بن يطو يُوجّه نصيحة لرضوان بركان: “الوكرة بوابة المنتخب الجزائري”

وجّه المهاجم الجزائري محمد بن يطو، نصيحة إلى مواطنه رضوان بركان، المنضم حديثًا إلى صفوف فريق الوكرة القطري، حثّه فيها على العمل الجاد والتركيز من أجل فتح أبواب التألق الدولي.

وقال بن يطو في حديثه الذي نشرته إدارة النادي القطري عبر الصفحة الرسمية على منصة “إكس”: “يجب أن تعمل بجد و بتركيز عالٍ، في فريق الوكرة يحبون كثيرًا العمل بشكل جدي، خاصة وأنهم يشاهدون أنك تُقدّم أداءً جيدًا”.

وأكد بن يطو أن نادي الوكرة يُمكن أن يكون منصة قوية للاعبين الجزائريين من أجل لفت أنظار الطاقم الفني للمنتخب الوطني، مضيفًا: “الوكرة بوابة المنتخب الوطني الجزائري، لذلك يجب عليك العمل والذهاب بعيدًا في المنافسة، ولا تلتفت إلى من يُقلّلون من قيمة الدوريات في الخليج العربي”.

ويُعدّ بن يطو من أبرز اللاعبين الجزائريين في دوري نجوم قطر، ويمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الخليجية، ما يجعل نصيحته ذات وزن كبير بالنسبة للاعبين الصاعدين الباحثين عن إثبات الذات في الخارج.