بن يطو يُوقع “هاتريك” ويرد بطريقته على ابعاده من كأس العرب

وقع أمسية اليوم الخميس اللاعب الجزائري “محمد بن يطو” ثلاثية كاملة مع فريقه الوكرة القطري.

حيث قاد ابن مدينة المحمدية ناديه للفوز على الضيف الأهلي بنتيجة عريضة وصلت ل7 مُقابل 3.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب تدخل لحساب الجولة ال7 من المجموعة A من منافسة كأس أوريدو القطرية.

وسجل بن يطو ثلاثيته في الدقائق ال39 من ركلة جزاء، ال68 وكذا ال90+1 ليرد بذلك بطريقته الخاصة على ابعاده من مونديال العرب.

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رد الناخب الوطني لمُنتخب المحليين “مجيد بوقرة” بقوة على الثلاثي ماليك عسلة، محمد بن يطو وأيوب عزي.

وقال “الماجيك” في حوار مُطول مع القناة الرسمية للفاف على “اليوتيوب”:”لست هنا لارضاء الجميع، فمهمتي هي اختيار الأفضل”.

“اخترنا قائمة اللاعبين الذي سيُشاركون في كأس العرب وفق نظرتنا الخاصة وكذا طريقة اللعب التي سنعتمد عليها والمنتخبات التي سنواجهها في المُنافسة”.

وكان الثلاثي المذكور قد عبر علنا عن غضبه من قرار بوقرة بعدم التواجد في منافسة كأس العرب.

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وكذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة.

المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:” ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”.

وأضاف:” ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.

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عبر الثنائي، أيوب عزي ومحمد بن يطو عن إستغرابهما، بعد عدم إستدعائهما لتمثيل المنتخب المحلي، المقبل على منافسة كأس العرب.

وكتب عزي الناشط مع العربي القطري على صفحته في “إنستغرام” :”يبدو بأننا لسنا جزائريين كفاية لتمثيل المنتخب“.

وجاءت ردة فعل بن يطو، أقل حدة، ولكنها كانت غاضبة أيضا.

وكتب هداف الوكرة القطري :”يمكن أن يؤثروا على العديد من الأشياء التي هي خارج سيطرتك لكن عقلك و الجسم والعزم و الأحلام هي كل ما في يديك ابق راسك مرفوع وقاتل من اجل ما تريد”.

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وعبر الحارس الدولي الجزائري مليك عسلة عن غضبه عقب تهميشه من قائمة المدرب بوقرة المعنية بخوض منافسة كأس العرب للمنتخبات.

ونشر حارس نادي الحزم السعودي تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام قال فيه عسلة:

“ربما أنا مخفي أو من كوكب آخر”.

كما أعلن مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب، والتي تنطلق في الـ30 نوفمبر الجاري. وأجرى “الماجيك” العديد من التغييرات، مقارنة بالمجموعة التي إعتمد عليها في التربص الأخير، في دبي، بمناسبة الخسارة أمام نيوزيلندا.

كما قرر أسطورة غلاسغو راينجرز، تدعيم تشكيلته بالعديد من نجوم المنتخب الوطني الأول، على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف بلايلي وبونجاح، تاهرات.

وسيكون بوقرة، مطالبا بتسيير وقت لعب الأسماء السالف ذكرها، بسبب حاجة الخضر لهم في الموعد الأهم وهو كأس إفريقيا بالكاميرون.

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