“بن يمينة” لايزال في المُستشفى ويسترجع بصره “نسبيا”!

لايزال الجزائري، سفيان بن يمينة مُلازما لفراش المُستشفى، وذلك بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مُستوى “الجمجمة” وعينه اليُمنى.

وكشف، مُدرب فريق “بوغون” البولوني، بأن مُهاجمه تحسن “نسبيا” قائلا :”عينه اليمنى لاتزال في وضعية حرجة، ولكنه إسترجع البصر بها”.

وأضاف :”لايُمكنني أن أقول لكم بأنه في حال جيد، ولكن الأهم هو أنه لايشعر بآلام على مُستوى الكسور التي تعرض لها في رأسه”.

ويتواجد المُهاجم الأسبق لـ”شتوتغارت” الألماني في وضعية لايُحسد عليها، لحساسية الإصابة التي كان ضحية لها “كسر ثلاثي على مُستوى الرأس”.