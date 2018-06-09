بن يمينة “هرب” ويزيد من متاعب سرّار !

لا يزال المدير العام لفريق إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرّار” يواجه صعوبات كبيرة في التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وأكد “سرّار” خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين، أن اللاعب المغترب غادر الجزائر مقررا العودة إلى ألمانيا.

ويعتبر فشل صفقة بن يمينة بمثابة الضربة القاضة لعبد الحكيم سرار الذي فشل في التعاقد مع بلقروي الذي فضل الإنتقال إلى الرائد السعودي، وبلجيلالي الذي إنتقل إلى شباب قسنطينة، بالإضافة إلى المدرب بادو الزاكي الذي إنتقل إلى مولودية وهران، والمدرب البوسني ميتشا بازداريفيتش الذي فضل تدريب نادي نانت الفرنسي بتزكية من الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش.