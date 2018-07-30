“بن يمينة” يتعرض لكسر في الجمجمة ويفقد البصر بعينه اليمنى

تعرض الجزائري، سفيان بن يمينة لإصابة خطيرة جدا رفقة ناديه البولوني “بوغون” تسببت في فُقدانه البصر بعينه اليُمنى لحد الساعة.

وأشارت تقارير بولندية وألمانية، بأن المُهاجم يُعاني أيضا من كسر ثلاثي على مُستوى الجمجمة، وهو أثار رعب الجميع لحساسية المنطقة.

وجاءت الإصابة المُريعة لصاحب الـ28 عاما بعد إصطدامه بأحد المُنافسين، ليحدث مالم يكن في الحُسبان ويجد نفسه في وضعية حرجة.

ويخضع اللاعب الأسبق لـ”شتوتغارت” حاليا لعلاج مُكثف، من أجل السماح له بإسترجاع البصر بعينه اليُمنى، في إنتظار تعافي الكسور برأسه.