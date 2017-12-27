بن يوسف:”حلمي تحقق وسألعب لأفضل نادي في الجزائر”

وقّع صانع الألعاب بن يوسف إلياس، اليوم، رسميا لشبيبة القبائل من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قادما من نادي بارادو.

ونشر بن يوسف على صفحته بالفايسبوك تعليقا مُرفقاً بصورة توقيعه لـ”الكناري”.

قائلا:”حلمي تحقق، سألعب لأفضل نادي في الجزائر وأحد أكبر النوادي في القارة الإفريقية، سألعب لشبيبة القبائل”.

وكان بن يوسف على رأس إهتمامات شبيبة القبائل هذا الشتاء والذي يعتبر تدعيما نوعيا لكتيبة آيت جودي بالنظر لإمكانياته.

ليصبح بذلك أوّل صفقة تبرمها الشبيبة منذ انطلاق فترة التحويلات الشتوية.