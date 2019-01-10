بن يوسف: “لدينا الإمكانيات للمنافسة على لقب البطولة”

أكد لاعب شبيبة القبائل، إلياس بن يوسف، أنّ فريقه يملك الإمكانيات التي تسمح له بالتنافس على لقب البطولة هذا الموسم، بالنظر للنتائج التي حققها حتى الآن.

وصرح بن يوسف، في الندوة الصحفية الخاصة بمباراة فريقه أمام مولودية بجاية: “لدينا ثقة في أنفسنا، وحققنا نتائج تؤهلنا للعب على “البوديوم”، ولم لا على لقب البطولة”.

وبخصوص المباراة التي تنتظرهم أمام الموب، كشف بن يوسف: “المباراة ستكون صعبة على غرار بقية مباريات مرحلة العودة، عدنا بفوز مهم من الساورة ونسعى لتأكيد هذه النتيجة”.

وأضاف: “نحضر لهذه المباراة مثل باقي المباريات، وكل اللاعبين جاهزين، وسنتبع تعليمات المدرب لإبقاء نقاط هذه المباراة في ملعبنا”.