“بن يوسف” يُعقد وضعيته ومُهدد بعقوبة قاسية بسبب “الكوكايين”

كشف، كمال مصباح رئيس لجنة الإنضباط التابعة لـ”الفاف”، بأن لاعب شبيبة القبائل، إلياس بن يوسف، لم يتمثل للإستماع الى أقواله.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”بن يوسف لم يأتي للمثول أمام لجنة الإنضباط، للسماع لأقواله، ومنحناه أجلا جديد الى يوم الإثنين”.

وسيكون خريج مدرسة “بارادو” مُهددا بعقوبة قاسية جدا، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات تناوله للمُنشطات “الكوكايين”، خلال مُشاركته في مُباريات فريقه.

يُشار بأن متوسط الميدان يعيش على وقع الفضائح في الفترة الأخيرة، مما دفع إدارة “الجياسكا” لطرده وفسخ عقده بشكل نهائي.