بن يونس للمعارضة: “خطاباتكم كاذبة ودعوتكم للفوضى لن يستجاب لها”

عبر عمارة بن يونس، عن غضبه من تأسيس المعارضة لجبهة ضد العهدة الخامسة، رغم أن الرئيس لم يعلن ترشحه من عدمه.

وقال في تجمع شعبي بخنشلة إن المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة التي تفصل في ملف الترشح شخص للرئاسيات من عدمه.

وأضاف: ” هذه الأحزاب لا تملك تمثيلا شعبيا يخول لها النزول إلى الشارع والإنتفاضة ضد العهدة الخامسة، هدفها للفوضى واللااستقرار.”

ووصف دعوات المعارضة بأبواق النشاز، وخطاباتها بالكاذبة، مستدلا بقولها إن العهدة الرابعة ستودي بالجزائر إلى كارثة وحدث عكس ما قالت.

وأضاف “جزائر 1999 ليست هي جزائر 2019، منذ قدوم بوتفليقة، البلاد تغيرت للأحسن وتطورت وأصبحت لها كلمتها في المحافل الدولية.”